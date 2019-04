Egzamin ósmoklasisty 2019. Znamy harmonogram egzaminu. Kiedy uczniowie będą zdawać język polski, matematykę oraz język obcy?

Egzaminy ósmoklasisty 2019: Uczniowie szkół podstawowych do egzaminów podejdą już w kwietniu. Kiedy będą zdawać matematykę, język polski i język nowożytny? Znamy dokładny harmonogram.

Egzamin ósmoklasisty 2019 – harmonogram egzaminu

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami i wiedza uczniów szkół podstawowych zostanie sprawdzona już w kwietniu. Powszechnie wiadomo, że wszystkie egzaminy rozpoczną się równo o godzinie 9:00. W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 uczniowie podejdą do testów z języka polskiego, we wtorek, 16 kwietnia 2019 z matematyki, natomiast egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się w środę, 17 kwietnia 2019. Przystąpienie do egzaminu stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy z powodu problemów zdrowotnych lub ważnych wypadków losowych nie przystąpią do testów, będą musieli zdawać egzaminy w dodatkowych terminach, przewidzianych na czerwiec. Zgodnie z harmonogramem terminów dodatkowych, egzamin z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca 2019, z matematyki we wtorek, 4 czerwca 2019, a z języka obcego nowożytnego, w środę, 5 czerwca 2019.