Egipt uderza w terrorystów. To odpowiedź na atak na turystów niedaleko piramid

Egipska policja zabiła 40 terrorystów. To odpowiedź na zamach na autobus turystyczny pod piramidami. W ataku bombowym zginęły 4 osoby a 11 zostało rannych. Większość ofiar to Wietnamczycy.

Według rządu w Kairze ekstremiści przygotowywali falę zamachów wymierzonych w instytucje państwowe, cele turystyczne i kościoły. Funkcjonariusze znaleźli dużą liczbę broni, amunicję i materiały do produkcji bomb.

To był pierwszy od ponad roku zamach na turystów w Egipcie . Każde takie zdarzenie jest poważnym ciosem dla gospodarki kraju, w którym turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu.

Ekstremiści działają przede wszystkim na Synaju, gdzie od lat trwa krwawa wojna między ugrupowaniami powiązanymi z ISIS i egipską armią. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w walkach i zamachach zginęło ok. 800 ludzi. Wielką operację militarną „Synaj 2018” sprowokowała śmierć ok. 300 ludzi w zamachu na meczet w listopadzie 2017. Od tamtej pory armia zabiła ok. 450 dżihadystów tracąc kilkudziesięciu żołnierzy.