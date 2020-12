Edukacja zdalna. "Znikający uczniowie, nierówności, brak dostępu do lekcji". Alarm organizacji pozarządowych

"Znikający" uczniowie, narastające problemy psychiczne u dzieci, wadliwy program edukacyjny, uwypuklające się nierówności społeczne czy brak kompetencji cyfrowych - to tylko niektóre problemy, które wymieniają w liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej organizacje pozarządowe. Apelują do władz: "Nie znamy nawet waszych strategii, a skutki będą długofalowe".

Share

Edukacja zdalna. Organizacje pozarządowe alarmują: "To dziedzina, która powinna być priorytetem władzy. Ale tak nie jest" Źródło: Daniel Dmitriew / Forum , Fot: RM, Daniel Dmitriew / Forum