E-paragony. Od kiedy zastąpią papierowe? Cyfrowa rewolucja

Zamiast tradycyjnego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji w papierowej formie, e-paragon jest jego niematerialną, elektroniczną wersją. E-paragon ma być wysyłany jako wiadomość tekstowa poprzez SMS lub drogą mailową i zawierać te same informacje, które znajdują się obecnie na papierowym odpowiedniku. Nowy sposób przedstawienia klientowi dowodu zakupu prawdopodobnie wymuszać będzie nieco dłuższy czas oczekiwania, jednak z perspektywy ochrony środowiska jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne. Pozwala bowiem na znaczne ograniczenie zużycia papieru. E-paragony to wspólny projekt Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.