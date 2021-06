"Dzisiaj Rzeszów, jutro cała Polska"? Co dla opozycji oznacza wygrana Konrada Fijołka

- Opozycja może zwyciężać, jeśli proponuje coś partnerskiego, współpracę na sensownych zasadach, a nie wzajemne kolonizowanie. Fijołek jest stamtąd, zna ludzi, to oni go wybrali, ma program. Jeśli opozycja ma wygrywać, to nie na zasadzie zawłaszczania się i pokazywania, kto jest najważniejszy, tylko przy poszanowaniu różnorodności i mądrej ofercie programowej. Bez partyjnych gierek, których Polacy mają dość - tłumaczy Śmiszek. Czy taki wariant uda się powtórzyć parlamentarnie? Na to pytanie Rzeszów mimo wszystko nie może udzielić odpowiedzi. To dwa różne boiska i dwie różne stawki. Niemniej, opozycja ma pierwszy od dawna powód do optymizmu.