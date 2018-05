Dziennikarka ostro krytykuje Beatę Szydło. "Tak tchórzliwego polityka w Polsce jeszcze nie było”

Była premier się skompromitowała - to słowa Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Dziennikarka TVN uważa, że Beata Szydło nie stanęła na wysokości zadania, jeśli o rozwiązanie problemów protestujących w Sejmie chodzi. I wysuwa mocne zarzuty.

"'Wicepremier do spraw społecznych' – to stało się synonimem obojętności, bo wicepremier z pewnością do Sejmu zostałaby wpuszczona, a udaje, że nic się nie dzieje" - napisała w publicystycznym tekście dla portalu wyborcza.pl Katarzyna Kolenda-Zaleska.