Dzień Niepodległości USA. Kolejne protesty. Obalony pomnik Krzysztofa Kolumba

Dzień Niepodległości USA. Obalono pomnik Kolumba

Do zdarzenia doszło w mieście Baltimore w stanie Maryland. Odbył się tam protest przeciwko brutalności policji i rasizmowi. Pokojowa demonstracja przerodziła się jednak w zamieszki. W jej efekcie spalono flagę narodową Stanów Zjednoczonych, a także obalono pomnik Krzysztofa Kolumba. Wszystko w Dzień Niepodległości - święto narodowe USA.

Jak relacjonuje CNN, grupa około 300 osób zebrała się pod pomnikiem włoskiego żeglarza i odkrywcy, Krzysztofa Kolumba. Pomnik, ufundowany przez włoską społeczność mieszkającą w Baltimore stał w tym mieście przed 30 lat. Po obaleniu pomnika i rozbiciu go na kawałku, wrzucono go do morza. W mieście już wcześniej usunięto wszystkie inne ślady upamiętnienia Krzysztofa Kolumba.