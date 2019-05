Dzień Matki – najpiękniejsze życzenia oraz wierszyki. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada Dzień Matki i skorzystaj z naszej listy gotowych życzeń

Dzień Matki – najpiękniejsze życzenia oraz wierszyki. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami dnia matki przygotowaliśmy listę życzeń idealnych do dołączenia do bukietu, wysłania na kartce, przez facebooka lub w widomości SMS.

Dzień Matki w Polsce jest obchodzony 26 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. W tym dniu dzieci obdarowują matki laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Żyj nam Mamo wiele lat, bo bez Ciebie smutny świat. Bądź szczęśliwa i radosna, niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna. Uśmiechaj się do świata, on Ci umili Twego życia lata. Kocham Cię Mamo !

Mamusiu Kochana! W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta, składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam. By życie Twe było kwiatami usłane, tak piękne i czyste jak letni poranek.

Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć, że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę. Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie, za twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą, mogę tylko twą szyje otoczyć ramieniem i szepnąć do ucha: dziękuję Ci mamo!

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.