Dzień Matki – 26 maja 2019. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki dla matek, gotowe do podarowania na kartce, laurce lub wysłania w formie SMS

Dzień Matki – 26 maja 2019. Najpiękniejsze życzenia oraz wierszyki z okazji Dnia Matki. Skorzystaj z naszych propozycji i pokaż mamie, że o niej pamiętasz.

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji przygotowaliśmy propozycje życzeń oraz wierszyków gotowych do wysłania przez Internet, podarowania na kartce lub laurce.

Żyj nam Mamo wiele lat, bo bez Ciebie smutny świat. Bądź szczęśliwa i radosna, niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna. Uśmiechaj się do świata, on Ci umili Twego życia lata. Kocham Cię Mamo !

Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć, że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę. Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie, za twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą, mogę tylko twą szyje otoczyć ramieniem i szepnąć do ucha: dziękuję Ci mamo!

Dziękuję za to wszystko, Czym dobroć jest na ziemi, Że Jesteś najważniejsza, Że tego nikt nie zmieni, Że jeden dzień najpiękniej W mym sercu jaśnieć musi: Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi.

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.