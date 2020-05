Dzień Matki 2020. Biedronka z pocztą kwiatową. Nowa promocja z okazji dnia matki

Dzień Matki 2020. Biedronka ma nową ofertę

To ułatwienie w czasach pandemii. Część osób nie chce ryzykować zakażenia swoich rodziców koronawirusem i tego dnia nie spędzi z matką. Dlatego Biedronka przygotowała ofertę obowiązującą w dniach 25-26 maja. Biedronka oferuje możliwość zakupu i dowozu prezentów. Wystarczy skorzystać z aplikacji Glovo.

W specjalnej ofercie Biedronki znajdą się trzy zestawy prezentowe. W pierwszy z nich wejdzie 15 tulipanów, czekoladki Merci 250 g, krem do ciała Nivea Soft oraz czekolada Toblerone. W drugim zestawie znalazło się jedenaście róż, Raffaello, kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung oraz balsam do ciała Eveline Vegan. Z kolei w trzecim zestawie znalazło się siedem tulipanów, waniliowe Ptasie Mleczko, krem do ciała Nivea Soft oraz herbata czarna Lipton Yellow Label.