Dzień Matki 2019 – pomysł na prezent z okazji Dnia Matki. Kosmetyki, kolacja, a może wspólny wyjazd?

Dzień Matki już w najbliższą niedzielę. 26 maja nie wypada zapomnieć o drobnym lub większym upominku dla mamy. Nie masz pomysłu na prezent na Dzień Matki? Sprawdź nasze propozycje.

Dzień Matki 2019 – niedrogi prezent

Jeżeli szukasz prezentu na Dzień Matki, ale nie chcesz na niego przeznaczać dużej kwoty, to warto pomyśleć o kosmetykach. Jeżeli wiesz, jakich produktów używa obdarowywana osoba, to warto podarować jej coś, co lubi. W Dzień Matki sprawdzą się zarówno produkty do makijażu (szminka, podkład, puder) jak i olejki do kąpieli. Prezentem na Dzień Matki mogą być również perfumy. Jeśli flakonik ulubionego zapachu zaczyna się kończyć można wykorzystać okazję i podarować mamie nową buteleczkę. Czasem warto też zaryzykować i podarować mamie zupełnie nowe perfumy. Może staną się jej ulubionymi.