Dzień Flagi 2 maja 2019. Sprawdź, jak prawidłowo wywiesić flagę państwową

Dzień Flagi 2 maja 2019. Przy okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypominamy, o czym należy pamiętać, wywieszając symbol narodowy.

Dzień Flagi 2019 - jak prawidłowo wywiesić polską flagę?

W sytuacji, gdy umieszczamy więcej flag, to właśnie biało-czerwona ma pierwszeństwo. Należy zawiesić ją zawsze przed flagami innych państw, Unii Europejskiej, kościelną, watykańską czy flagą danej firmy. Jeżeli flagi są dwie, polska powinna być wywieszona po lewej stronie, patrząc w kierunku budynku. Ponadto maszty, na których zostaną powieszone symbole, muszą być tej samej wysokości, a flagi identycznej wielkości. Jeżeli flagi są trzy, najważniejsza będzie ta w środku i to właśnie ona powinna być biało-czerwona. Druga co do ważności, będzie po lewej stronie. Przy czterech główną rolę odgrywa skrajna prawa, natomiast przy pięciu, flaga Polski powinna znajdować się w środku. Należy również pamiętać, że polska flaga jest biało-czerwona i nie zawiera orła. Gdy widnieje na niej również herb, będzie to już bandera. Flaga z herbem jest przeznaczona dla portów morskich i lotniczych oraz instytucji polskich za granicą.