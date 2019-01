Dzień Dziadka 2019 - życzenia i wierszyki z okazji Dnia Dziadka

Dzień Dziadka już za kilka dni. Do kupowanych prezentów wnukowie chcą dołączyć oryginalne i piękne życzenia pokazujące miłość, jaką darzą swoich dziadków. Poniżej podajemy propozycje życzeń i wierszyków z okazji Dnia Dziadka.

Dzień Dziadka 2019 – skąd się wzięło to święto? Kiedy obchodzimy?

Dzień Dziadka to święto nieruchome, co roku przypada na 22 stycznia. W 2019 roku będzie to już najbliższy wtorek.

Dzień Dziadka 2019 – wierszyki i życzenia

Dziadziuś, Dziadziuś, na Twoim wąsie od ucha do ucha kołysze się uśmiech, idąc z Tobą, czuję jak rosnę z każdym krokiem w niebieskich trampkach. Kochany mój wielkoludzie, czarodzieju o oczach niebieskich, gdy wrócimy do domu na obiad, Twoją szyję rękami obejmę.

Przychodzimy dziś do Ciebie Dziadziu ukochany

by Ci złożyć w dniu imienin to, co posiadamy.

Serca nasze i myśl szczerą Tobie poświęconą

przyjmij dar ten, który składa Twoich wnuków grono.