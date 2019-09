Dzień Chłopaka 2019 coraz bliżej. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada to święto i jak je obchodzimy

Dzień Chłopaka 2019 zbliża się wielkimi krokami. Zobacz, kiedy obchodzimy to święto i co odróżnia je od Dnia Mężczyzny.

Dzień Chłopaka 2019

W naszym kraju Dzień Chłopaka cieszy się dużą popularnością. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że w odróżnieniu od Dnia Kobiet, Dnia Ojca, czy Dnia Matki, nie jest to oficjalnie przyjęte święto i nie znajdziemy go w większości kalendarzy. Warto zaznaczyć, że Dzień Chłopaka ma swoje odpowiedniki w innych krajach. W Polsce obchodzimy go 30 września (w tym roku będzie to poniedziałek), w Kanadzie 25 listopada, w Norwegii 7 października, a w Japonii chłopcy świętują swój dzień dopiero 7 maja.