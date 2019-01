Dzień Babci - pomysły na prezent z okazji Dnia Babci. Sprawdź, co kupić

Dzień Babci zbliża się wielkimi krokami. Już 21 stycznia wszystkie babcie będą obchodziły swoje święto. Warto podarować im w tym dniu coś wyjątkowego. Sprawdzamy, jaki prezent na Dzień Babci może być ciekawym rozwiązaniem.

Dzień Babci – prezent dla babci do 50 zł

Jeżeli chcemy, aby prezent na Dzień Babci był czymś bardziej praktycznym, warto pomyśleć o zestawie herbat lub kaw . W Dzień Babci ukochanej osobie można podarować również niezapomniane wspomnienia, jak wyjście do kina lub teatru. Ciekawym prezentem może być również album ze zdjęciami, bo każdy uwielbia usiąść przy kubku gorącej herbaty, wyjąć stare zdjęcia, powspominać i posłuchać rodzinnych historii.

Dzień Babci – prezenty dla babci powyżej 100 zł

Jeśli w tym roku nie planujesz oszczędzać na prezentach z okazji dnia babci i chcesz ofiarować jej coś niestandardowego to warto pomyśleć o wyjeździe. Weekend w górach lub nad morzem. Dzień w SPA również ucieszy niejedną babcię. Wyjście do Teatru Narodowego, filharmonii czy opery może być dla niej nie lada przeżyciem. Niejedna babcia będzie z pewnością wdzięczna za sesję masażu lub dzień spędzony w basenie ze źródłami termalnymi. W ten wyjątkowy dzień babcię można również zabrać na obiad lub kolację do restauracji.