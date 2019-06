Dziecko urodziło się ze złamaną rączką i skręconym barkiem. Rodzice zawiadomili policję

W czasie cesarskiego cięcia u małej Anastazji doszło do niedotlenienia, skręcenia barku i złamania rączki. Rodzice żądają odszkodowania od szpitala w Dąbrowie Górniczej. Zawiadomili też policję, która bada sprawę.

Więcej problemów zdrowotnych

To nie wszystkie problemy zdrowotne Anastazji. Z dokumentacji medycznej wynika, że po porodzie rozpoznano u dziecka: ciężką zamartwicę, niewydolność oddechową, uraz porodowy kości długich (złamanie lewego przedramienia), porażenie splotu ramiennego spowodowane urazem okołoporodowym. Po narodzinach noworodek nie oddychał, więc podłączono go do respiratora.