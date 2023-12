Działo się, gdy byłeś w pracy. Putin już zaczął rekwirować, grabieży nikt nie zatrzyma

Statek należący do przedsiębiorstwa wycieczkowego HX, jednostki norweskiej grupy Hurtigruten, wypłynął z Floroe w Norwegii w czwartek i miał przybyć do Tilbury w Wielkiej Brytanii w piątek. Według Duńskiego Wspólnego Centrum Koordynacji Ratownictwa, 266 pasażerów i 131 członków załogi jest bezpiecznych. Jednostka była w piątek eskortowana do portu. Sterowanie prowadzone było ręcznie.