Działo się, gdy byłeś w pracy. Brytyjczycy ujawnili: koszmar na okręcie podwodnym

Niewiele brakowało, by podwodna jednostka, na której pokładzie przebywało 140 osób, podjęła samobójczą misję. Brytyjczycy, którzy przygotowywali się do wynurzenia na powierzchnię, w rezultacie zanurzali się coraz głębiej. Awaria głębokościomierza była powodem nieporozumienia, które mogło zakończyć się dramatem. Okręt podwodny klasy Vanguard pod brytyjską banderą przygotowywał się do wypłynięcia na patrol na Atlantyku. Ze względów bezpieczeństwa Londyn nie podał dokładnej daty ani miejsca, gdzie mogło dojść do tragedii - informuje "Ther Sun".