Dyrektor kopalni szantażował polityków PiS. Będzie proces, mimo ugody

Jak podaje prokuratura, w 2021 roku śląski poseł PiS Grzegorz Matusiak oraz radny PiS w Jastrzębiu-Zdroju i prezes Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Tadeusz Sławik byli szantażowani ujawnieniem "wiadomości uwłaczających ich czci". Był to element walki o fotel prezesa JSK.

Jak wynika z ustaleń, w połowie 2021 roku ogłoszono konkurs na stanowisko szefa JSK, który wygrał Tadeusz Sławik. Wkrótce zaczął dostawać telefony i SMS-y od Adama R., dyrektora do spraw pracowniczych kopalni Ruda, który również startował w konkursie. R. miał grozić ujawnieniem kompromitujących materiałów, chcąc zmusić Sławika do rezygnacji ze stanowiska w JSK.

Podobne wiadomości Adam R. kierował do posła Grzegorza Matusiaka, uważanego w czasach rządów PiS za "kadrowego" Jastrzębskiej Spółki Węglowej - podaje "Gazeta Wyborcza". Szantażem domagał się od Matusiaka, by ten nakłonił Sławika do rezygnacji.