Dyrektor generalny Lasów Państwowych kupił od LP dom za 9,5 tys. złotych

W latach 2006-08 Konieczny pracował w Lublinie na stanowisku zastępcy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, by następnie zostać inspektorem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W 2012 roku wstąpił do PiS i trzy lata później został wiceministrem środowiska w rządzie Beaty szydło. Stanowisko generalnego dyrektora Lasów Państwowych objął w 2018 roku. Oznacza to, że miejscem pracy Koniecznego już od dawna nie jest Nadleśnictwo Pomorze.

To Lasy Państwowe miały wyjść z inicjatywą

Według informacji pozyskanych przez "GW" to Lasy Państwowe poinformowały Koniecznego o możliwości zakupu nieruchomości. "Dyrektor nie wnioskował o wykup użytkowanego przez siebie lokalu, to nadleśnictwo poinformowało go o zamiarze jego sprzedaży (pismem z 18 stycznia 2019 roku) i zawiadomiło o przysługującym mu jako najemcy prawie pierwokupu, ostrzegając, iż prawo to wygasa po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania oferty sprzedaży lokalu" - przekazała dziennikowi Malinowska.