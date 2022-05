Dwie osoby zginęły podczas eksplozji w hiszpańskiej fabryce biodiesla

Rząd wspólnoty autonomicznej La Rioja ogłosił, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że krótko przed godz. 13 doszło do serii wybuchów na terenie zakładu, którego załoga została już ewakuowana. Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku wybuchu, do którego doszło na terenie zakładu produkującego biodiesel we wspólnocie autonomicznej La Rioja, na północy Hiszpanii.