Dwaj chłopcy zabili pół miliona pszczół. "To była kompletna destrukcja"

Nastolatkowie zniszczyli pasiekę Wild Hill Honey w Sioux City w stanie Iowa. Na skutek wandalizmu 12- i 13-latka zamarzło pół miliona pszczół. Chłopcy właśnie usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia, właściciele zastali 50 zniszczonych uli. "To, co zobaczyliśmy było kompletną destrukcją" – napisali na Facebooku. "Tysiące pszczół nie żyją. Nasza przyszłość stoi pod wielkim znakiem zapytania" – ocenili chwilę po ataku. W poście pojawił się też apel o pomoc w schwytaniu sprawców. Straty oszacowano na ok. 60 tys. dolarów.

Chłopców złapano w 3 dni po publikacji wpisu. Teraz postawiono im zarzuty wandalizmu i włamania. Mogliby trafić na 10 lat do więzienia, ale w związku z tym, że są nieletni, ta kara może być o wiele niższa. – Włamali się do naszej szopy, wyjęli cały sprzęt i wyrzucili go na śnieg, roztrzaskali, co mogli. Nie wyglądało to na to kradzież, wszystko zostało po prostu zniszczone – opowiadali lokalnym mediom właściciele pasieki.