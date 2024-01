Duże różnice temperatur. Lokalnie zapowiadają się cieplejsze dni

"Najniższa wartość prognozowana to -21 stopni Celsjusza i ona spodziewana jest na południu województw: małopolskiego i podkarpackiego. Generalnie na południu będzie najchłodniej. Tam od -20 do -15 stopni Celsjusza. W centrum już będzie nieco cieplej, ok. -10 stopni, a na północy minus 4-5 stopni Celsjusza, nad samym morzem nawet do plus 1 stopnia Celsjusza. Różnice w temperaturze nadal pozostaną duże" – podkreśla synoptyk IMGW.