Dulkiewicz w pierwszym spocie wyborczym w kampanii

Aleksandra Dulkiewicz, która kandyduje w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska, zaprezentowała swój pierwszy spot wyborczy. Dulkiewicz była wcześniej zastępczynią zamordowanego śp. Pawła Adamowicza.

"To, co jest najpiękniejsze, co widzimy od kilku tygodni na ulicach, ja to czuję, że ludzie są dla siebie lepsi. Chciałbym bardzo, żeby Gdańsk to było takie miejsce, gdzie dobrze się żyje każdemu. Dzisiaj na takiej ścieżce jesteśmy. Nie możemy z niej zawrócić. Bardzo chcę, żeby Gdańsk był miastem, do którego ludzie przyjeżdżają, zostają, żeby urodzić dzieci, wychowywać je i się zestarzeć, żeby na każdym etapie swojego życia czuli się tutaj dobrze” – mówi w swoim pierwszym spocie wyborczym komisarz Gdańska i kandydatka na prezydenta miasta, Aleksandra Dulkiewicz.