Drwiny z Roberta Biedronia. TVP Info pokazało kontrowersyjne wideo

Po sieci zaczyna krążyć wideo, na którym widać dwóch mężczyzn wulgarnie obrażających Robertem Biedroniem. Materiał został pokazany w Telewizji Publicznej. - To obrzydliwe - mówi w rozmowie z WP Krzysztof Śmiszek.

Co jest na wideo? Widzimy Biedronia, który przy znaku "Kielce" znajduje scyzoryk i komentuje: "Kto by się spodziewał znaleźć w Kielce scyzoryk?". Później w podobnej scenerii występują dwaj mężczyźni. Oni z kolei przy znaku "Rymanów" znajdują pedał. Powtarzają nieco zmodyfikowane zdanie wypowiedziane przez lidera Wiosny: - Kto by się spodziewał znaleźć w Rymanowie pedała? Pozdrowienia od scyzoryków.