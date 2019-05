Druga połowa majówki nas nie rozpieści. Wiatr, opady i przymrozki

Wszyscy, którzy udali się na majówkowy wypoczynek na terenie Polski liczyli na zmianę pogody. Ta rzeczywiście nastąpi, ale niestety będzie to zmiana na gorsze. Weekend przyniesie chłodną i deszczową aurę.

Do tej pory najwięcej słońca mieli mieszkańcy Polski południowej oraz centralnej. Tam było także najcieplej - w wielu miejscach na południu naszego kraju temperatura wzrosła do 20 stopni. Mieszkańcy Polski północnej niestety nie mieli tyle szczęścia. Oprócz zalegającej, sporej czapy z chmur, z których przelotnie padał deszcz, bardzo przeszkadzał silny i porywisty wiatr, który chwilami osiągał 80 km/h. Wszystko za sprawą niżu znad Zatoki Botnickiej. To właśnie jego front przynosi przelotne opady deszczu, ale także coraz chłodniejszą masę powietrza arktycznego, która w miarę upływu godzin będzie coraz śmielej rozlewać się po naszym kraju.

Pogodowe przetasowanie

Ciepła masa powietrza pozostanie jedynie z mieszkańcami Polski południowej i południowo-wschodniej, gdzie na termometry pokażą od 14 do 16, a lokalnie 18 stopni. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie od 8 do 10 stopni. Na Kujawach, ziemi łódzkiej, Mazowszu oraz w Wielkopolsce od 11 do 13 stopni. Wiatr nieco osłabnie, chociaż na północy mogą zdarzyć się porywy dochodzące do 50-60 km/h.