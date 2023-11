"Drobny druk" w kontekście etykiet w produktach dla zwierząt ma ogromne znaczenie - mówi Sara Rowley - zwierzęca żywieniowiec i dietetyczka

Sara Rowley: To, na co musimy zwrócić uwagę na etykiecie, to cztery kluczowe obszary w ramach tej etykiety. Pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym z nich jest to, co nazywamy składem, który informuje o wszystkich składnikach danej receptury. Często spotyka się zwrot mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego – z takiego zapisu nie dowiemy się dokładnie jakich gatunków mięsa użyto do produkcji danej karmy. Lepiej wybrać karmę, gdzie wszystkie składniki wymienione są z nazwy: kurczak 45%, jagnięcina 4%, itd. Jaką niesie to wartość? Wtedy na pewno wiesz co ląduje w misce Twojego psa.