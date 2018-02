Dotkliwe kary za brak szczepień. Nawet 5 tys. złotych grzywny

Rodzice, którzy nie zaszczepią swoich dzieci, muszą liczyć się z grzywną od 100 do 5 tys. złotych - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To odpowiedź państwa na ruchy antyszczepionkowe, które w ostatnich latach stają się w Polsce coraz popularniejsze.

W ubiegłym roku 30 tys. rodziców odmówiło wykonania obowiązkowych szczepień swoim dzieciom. Specjaliści twierdzą, że jeśli kolejne dzieci pozostaną nieszczepione, do Polski mogą powrócić choroby, które już dawno wydawały się poskromione.

- Po pięciu latach od zaniechania szczepień możemy się spodziewać w Polsce powrotu odry czy krztuśca. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie, gdzie z powodu wojny nie szczepiono dzieci. Pojawiły się tam nawet przypadki zachorowań na polio - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń.

Unikanie szczepień będzie wiązało się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. NSA, który rozpatrywał sprawę o zobowiązanie rodzica do wykonania szczepień, orzekł, że wojewoda ma prawo nałożyć na rodziców karę finansową w wysokości od 100 do 5 tys. złotych, jeśli ci nie odpowiedzą na upomnienia z sanepidu.

Polska nie jest odosobniona jeśli chodzi o karanie rodziców, którzy nie szczepią dzieci. Podobne zapisy znajdują się m.in. we francuskim, włoskim i niemieckim prawie. Najostrzejsze są przepisy we Francji - opiekunom unikającym szczepienia dzieci grozi do dwóch lat więzienia i 30 tys. euro grzywny.