Donald Tusk: wewnątrz Kościoła są siły, które go niszczą. PiS i Kaczyński są tego przykładem

Dodał, że po decyzji PiS o zawiązaniu sojuszu "Putin otwiera szampana". - To kolejny krok do izolowania Polski na arenie międzynarodowej - podkreślił polityk opozycji. Zwrócił się jednocześnie z apelem do prezesa PiS. - Apelowałbym do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby wyrzec się przemocy, pogardy i akceptacji podczas dyskusji o sprawach fundamentalnych. Żyjemy w jednym miejscu, musimy akceptować się nawzajem. To prewarunek, aby wyjść z emocjonalnego klinczu - przekonywał Tusk.