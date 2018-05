Donald Tusk: rząd powinien ustąpić w sporze o praworządność

Podczas wizyty w Sofii Przewodniczący Rady Europejskiej odniósł się do zarzutów KE o brak praworządności w polskim sądownictwie. Tusk stwierdził, że rząd Mateusza Morawieckiego powinien pójść w tej sprawie na ustępstwa.

- To nie jest pojedynek między polskim rządem a KE. To jest bardzo poważny spór o to, czy Polska będzie praworządnym krajem, czy nie - ocenił.