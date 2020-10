Donald Trump zakażony koronawirusem. Kampania wyborcza pod znakiem zapytania. "Prezydent może wzbudzić sympatię, ale również wiele stracić"

Donald Trump zakażony. Co z kampanią wyborczą?

Jak wyjaśnia Płudowski, zakażenie Trumpa koronawirusem zmieni dynamikę kampanii wyborczej. - Nie wiadomo, w jakich wydarzeniach i czy w ogóle Donald Trump weźmie udział. Na pewno ograniczy występowanie na wiecach, podróżowanie po kraju, być może wystąpi w debatach, ale wtedy będą musiały one zmienić formę - mówi ekspert. I zwraca uwagę na fakt, że debaty prezydenckie w USA odbywają się od 1960 roku według konkretnych wskazówek. Chodzi m.in. o temperaturę na sali czy podanie dłoni przez kandydatów.

I dodaje: - Myślę, że Donald Trump zostanie na kwarantannie w domu, ewentualnie będzie uczestniczył w spotkaniach wyborczych z ekranu. Nie zastąpi to jednak wiecu, gdzie atmosfera jest zawsze gorąca i utrzymuje się odpowiedni poziom napięcia oraz zaangażowania.

Donald Trump zakażony. "Wierzący powiedzą, że to kara boża, inni, że karma"

- Z jednej strony wśród wyborców może wzbudzić sympatię jako osoba chora, a ponadto skupia na sobie całą uwagę. Z drugiej jednak - temat pandemii jest dla niego niekorzystny, bo wielokrotnie go bagatelizował, zaprzeczał wręcz istnieniu koronawirusa - mówi amerykanista. - Warto zwrócić uwagę na fakt, że temat jakiegokolwiek kryzysu wewnętrznego jest niekorzystny dla prezydentów, a tu dodatkowo jego potwierdzeniem jest choroba kandydata - dodaje.

- Najczęściej w trakcie kryzysu ekonomicznego przywódcy przegrywali. W przypadku Trumpa wierzący powiedzą, że to kara Boża, inni, że karma. Elektorat w Ameryce jest bardzo podzielony. Przeciwnicy Trumpa nie zmienią zdania na jego temat, ale część republikańskich wyborców może się zastanawiać, czy w informacjach na temat pandemii nie było prawdy, skoro nawet ich kandydat zachorował. To dysonans poznawczy, którzy wyborcy potrafią jednak zredukować. Ciekawe, jak to zrobią - komentuje dr Tomasz Płudowski.