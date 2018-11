Donald Trump walczy z uchodźcami tworząc obozowiska. Do 775$ za noc w namiocie

Donald Trump walczy z uchodźcami. Koszt utrzymania imigranta w przygranicznym obozowisku może dochodzić do 775$ za noc.

Donald Trump – walka z uchodźcami

Imigranci – czy problem Trumpa rozwiążą namioty?

Ku Stanom Zjednoczonych nadciąga tysiące imigrantów w dwóch karawanach. Podróżują przez Meksyk, w kierunku granicy z USA, gdzie chcą szukać azylu. Donald Trump uparcie powtarzał, że nie wyraża zgody na taki przebieg wydarzeń, co więcej, postrzega go jako jawną napaść i szturm na Amerykę. W związku ze swoim obawami odesłał na granicę amerykańskich żołnierzy. Jak zapowiada, kontyngent może osiągnąć nawet 15 tys. Żeby móc kontrolować sytuację, wiedzieć, co dzieje się z imigrantami i w razie potrzeby móc szybko deportować ich do krajów, prezydent USA nakazał postawienie potężnych namiotów. Mają stanąć przy południowej granicy, gdzie trafią azylianci. W wywiadach udzielonych w TV, Trump podkreślił, że będą one proste i niedrogie, chociaż koszt utrzymania w praktyce będzie spory. Jak podaje Voc.com powołujący się na dane administracji, koszt utrzymania imigranta w namiocie wyniesie… do 775$ za tydzień. Podkreślamy, że imigranci są wpuszczani do USA ze specjalnymi bransoletkami monitorującymi, których koszt wynosi 4,5 $ na dzień. Wszystko wskazuje jednak na to, że wysokie ceny nie odstraszają Trumpa, który jeszcze w tym tygodniu zamierza podpisać stosowne rozporządzenie w kwestii namiotów.