Dominik Tarczyński idzie na wojnę z twórcami memów. Polityk zapowiedział pozew

Poseł PiS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w partii. Swoimi wypowiedziami i fotografiami niejednokrotnie dał internautom powody do dyskusji lub żartów. Jednak najwyraźniej Tarczyński stracił do tego cierpliwość, bo zapowiedział, że zgłosi autora mema do prokuratury.

Dominik Tarczyński z PiS chce kar finansowych za fake newsy (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Ostatnio znowu zrobiło się głośno o pośle z PiS z powodu jego wylotu do Meksyku. Media obiegła informacja, że poseł miał domagać się traktowania go jak VIP-a, chociaż kupił bilety na podróż w klasie ekonomicznej.

W sieci szybko pojawiły się komentarze obśmiewające rzekome zachowanie polityka. W ich gąszczu znalazł się również mem, który delikatnie mówiąc zdenerwował posła. Ktoś przerobił screen z TVP Info i wstawił na pasku informacyjnym zmyślony cytat Tarczyńskiego.