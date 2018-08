Dolny Śląsk. Ciało 26-latka wyłowiono z Błękitnej Laguny. Akcja poszukiwawcza trwała trzy dni

Z Błękitnej Laguny w Siechnicach pod Wrocławiem wyłowiono ciało 26-letniego mężczyzny. W niedzielę poszedł popływać w zbiorniku, jednak kontakt z nim się nagle urwał. Akcja poszukiwawcza trwała trzy dni.

We wtorek po południu z Błękitniej Laguny w Siechnicach wyłowiono ciało mieszkańca Węgier w woj. dolnośląskim. Mężczyzna w niedzielę przebywał nad zbiornikiem ze znajomymi. Wskoczył do wody i wypłynął poza teren wyznaczony do kąpieli.