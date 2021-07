WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Dolny Śląsk. Centrum przemysłowe Polski. To na Forum Ekonomicznym spotkają się gospodarczy liderzy Na Dolnym Śląsku wydobywa się złoto i srebro. To tutaj wprowadzono pierwszą w Polsce płatność wykorzystującą tęczówkę oka. To właśnie w tym regionie wynaleziono super uszczelki, które wykorzystano do zabezpieczenia zbiorników wody w Japonii po awarii w elektrowni atomowej Fukushima. Obecność międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest więc na Dolnym Śląsku czymś naturalnym. Share Forum Ekonomiczne w Karpaczu Źródło: East News , Fot: Artur Barbarowski Dolny Śląsk to jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów w kraju. Zaraz po województwie mazowieckim i śląskim. Lokomotywami przemysłu są branże - motoryzacyjna, elektrotechniczna i elektromechaniczna, tworzyw sztucznych i wyrobów z metali. Województwo to plasuje się także w czołówce najlepiej rozwiniętych obszarów w kraju pod względem rozwoju ICT. Już co czwarty przedsiębiorca wdrożył w swoim zakładzie innowacyjne rozwiązania. Tak wynika z raportu sektorowego „Dolny Śląsk region innowacji". Dane GUS (styczeń i luty tego roku) mówią z kolei, że województwo dolnośląskie jest liderem produkcji sprzedanej. Mimo pandemii i kryzysu jej wartość na początku tego roku osiągnęła poziom 14414,3 mln zł i była o 11,7 proc. wyższa niż przed rokiem. 7–9 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Hotel Gołębiewski Co to oznacza? Że dolnośląski przemysł dał radę przejść przez Covid-19. Choć przyznać należy, że nie obyło się bez kłopotów. Malejące zapasy surowców, trudności w zamówieniach, spadek produkcji a także trudności w znalezieniu pracowników spowodowały, że zauważalny był proces spowolnienia gospodarczego. Jednak, jak wielokrotnie podkreślał marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, przedsiębiorcy są jednym z najważniejszych sektorów stymulujących rozwój gospodarczy i są ważnym partnerem dla samorządu. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego szybko uruchomił Dolnośląski Pakiet Gospodarczy warty ponad miliard złotych a także wsparł branżę turystyczną. W ramach tej ostatniej pomocy 80,5 mln zł trafiło do ponad 2000 dolnośląskich firm. Money.To się liczy_rozmowa z Zygmuntem Berdychowskim Każdego roku podczas wydarzenia wręczane są nagrody – Człowieka Roku, Firmy Roku, Organizacji Pozarządowej Roku, Nowej Kultury – Nowej Europy oraz Nagroda Specjalna Forum Ekonomicznego. W różnorodności siła Atutem dolnośląskiej gospodarki jest jej różnorodność. W regionie znajdują się zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – choćby Plazmotronika, BEST Systemy Grzewcze czy Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych, jak również fabryki światowych potentatów – LG Display, Siemens, Whirlpool, Bosch, Capgemini, IBM, Nokia Siemens Networks czy Toshiba. W czołówce największych zagranicznych inwestorów przodują państwa europejskie głównie Niemcy, Francja i Belgia, zaraz po nich Stany Zjednoczone i Japonia. Nie da się ukryć, że na potencjał gospodarczy Dolnego Śląska wpłynęła obecność dwóch dużych Specjalnych Stref Ekonomicznych: Legnickiej oraz Wałbrzyskiej. Nie do przecenienia jest także Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. To właśnie w tych strefach najchętniej lokują swoje firmy polscy i zagraniczni inwestorzy. Przede wszystkim ze względu na ulgi w podatkach, doskonałą lokalizację oraz dostępność potencjalnych pracowników. Wyzwania rynku ogólnoświatowego sprawiają, że przedsiębiorstwa korzystają z różnych form współpracy. Jednym z kluczowych elementów procesu gospodarczego są klastry, które skupiają wyspecjalizowane firmy działające w pokrewnych sektorach. Na Dolnym Śląsku jest ich kilkanaście. Reprezentują one tradycyjne branże m.in. budownictwo, ICT, eco-energetykę, zdrowie, innowacyjne technologie wytwórcze, fotonikę, nanotechnologie. Badania realizowane kilka lat temu przez Komisję Europejską wskazały, że im więcej silnych klastrów w regionie, tym większy jest ich wpływ na rozwój obszaru. Korzyści z funkcjonowania w ramach klastra są znaczne. Po pierwsze to szeroki dostęp do wiedzy i doświadczenia, po drugie łatwość znalezienia partnerów biznesowych, po trzecie możliwość współpracy z innymi klastrami, sektorem B+R oraz lokalnymi instytucjami. Biznes wybiera Karpacz Dolny Śląsk to nie tylko biznes, lecz także miejsce Forum Ekonomicznego - dorocznego międzynarodowego kongresu, w którym udział biorą przedstawiciele kręgów gospodarczych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie to odbywa się już od 1992 roku i gościło w Krynicy. Teraz wydarzenie przeniosło się do Karpacza, malowniczo położonego miasteczka u podnóża Śnieżki. Organizatorem kongresu jest Fundacja Studiów Wschodnich, a pomysłodawcą Zygmunt Berdychowski. Forum odbędzie się w dniach 7-9 września w Hotelu Gołębiowski. - Forum Ekonomiczne to wielkie wydarzenie o randze międzynarodowej. We wrześniu gościć będziemy ponad 4 tys. uczestników. Niewykluczone, że niektórzy z nich pozostaną dłużej w naszym mieście, a być może kiedyś jeszcze wrócą na przykład z rodzinami czy znajomymi - mówi burmistrz Karpacza Radosław Jęcek. - Takie wydarzenia powodują, że miasto staje się znane i doceniane. Poza tym Forum to możliwość spotkania się z ekspertami, specjalistami, politykami czy ludźmi sukcesu. To także możliwość nawiązania interesujących relacji na poziomie samorządowym, które mogą skutkować ciekawymi projektami. Myślę, że takie spotkania mogą w przyszłości przynieść miastu wymierne skutki. Nie mówiąc już o tym, że Karpacz będzie przez lata kojarzony z tym prestiżowym wydarzeniem – reasumuje. Co napędza przemysł na Dolnym Śląsku? Przede wszystkim możliwość kooperacji ze wspomnianym już sektorem badawczo-rozwojowym (B+R). Dzięki temu między gałęziami gospodarczymi – naukową, techniczną i przemysłową powstają nowe firmy, nowe produkty, nowe projekty czy nowe pomysły. Jak wspomniane już wcześniej super uszczelki, sztuczne mięso, płatność biometryczna za pomocą oka, która funkcjonuje już w 100 miejscach we Wrocławiu, nanosatelity, roboty do nauki języków obcych czy roboty przemysłowe. Można byłoby wymieniać w nieskończoność….. Sektor B+R w tym regionie ewidentnie zyskuje na znaczeniu. Stanowi ogniwo łączące biznes z nauką, jest transferem wiedzy i środków finansowych dających możliwość wdrażania nowych rozwiązań. Potencjał budują głównie uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe, a także wiele instytucji wspierających biznes, np. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT, Wrocławski Park Technologiczny czy Dolnośląski Park Innowacji i Nauki. To właśnie one udostępniają swoją infrastrukturę, by testować, udoskonalać produkty i urządzenia. I każde przedsiębiorstwo – bez względu na wielkość oraz czas funkcjonowania, może korzystać ze wspominanych obiektów, wsparcia biznesowego a nawet współpracować z partnerami i pracownikami sektora B+R. A firm jest sporo. Według danych na Dolnym Śląsku funkcjonuje ponad 360 tys. przedsiębiorstw. W sektorze wydobywczym króluje bezkonkurencyjny KGHM Polska Miedź. W sektorze motoryzacyjnym, który mocno zakorzenił się w tej części kraju, mamy między innymi - AAM, Autoliv Poland, Bosch, Bridgestone Diversified Products Poland, DWS Draexlmaier, Faurecia, Toyotę, Sitech, Wabco czy Pittsburgh Glass Works. Do sektora elektryczno-mechanicznego zaliczamy np. ABB, Alstom, General Electric, BSH, Electrolux, Fabrykę Aparatury Pomiarowej PAFAL, LG Electronics, Siemens, Whirlpool. Liderzy teleinformatyki to z kolei IBM, 3M Poland, Capgemini, LG, Nokia Siemens Networks, Siemens, Sygnity, Toshiba, UNIT4 TETA. Ważny kongres w ważnym regionie Liczba firm na Dolnym Śląsku robi wrażenie. Tak samo jak ich rozwój i wpływ na gospodarkę. Wszak Dolny Śląsk wytwarza jeden z największych PKB w Polsce. Teraz region będzie miał okazję gościć ludzi gospodarki z całego świata. W poprzednich edycjach Forum Ekonomicznego uczestniczyli goście z 60 krajów. Obok ludzi biznesu, kultury i nauki udział brali znani politycy i przywódcy, m.in. Prezydent Polski Andrzej Duda, Prezydent Macedonii Gorge Iwanow, Prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili, Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, Premier Węgier Wiktor Orban, Premier Czech Bohuslaw Sobotka, premier Słowacji Roberta Fico, Swiatłana Cichanouska – liderka białoruskiej opozycji czy Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej i premier RP w latach 2007-14. Jak co roku wręczone zostaną nagrody Człowieka Roku, Firmy Roku, Organizacji Pozarządowej Roku, Nowej Kultury – Nowej Europy oraz Nagroda Specjalna Forum Ekonomicznego. - Nasze miasto już wcześniej kooperowało z Instytutem Studiów Wschodnich, organizowało bowiem Forum Przemysłowe. Co prawda to nieco mniej liczne wydarzenie niż Forum Ekonomiczne, ale dzięki temu nasz samorząd dał się poznać jako dobry realizator dużych wydarzeń. Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem w Forum Ekonomicznym w Krynicy, wiem, jak to wszystko funkcjonuje i nie mam żadnych obaw jako gospodarz – podkreśla burmistrz Karpacza z rozmowie z Wirtualną Polską. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Artykuł powstał we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu.