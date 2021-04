Doktorant UW oskarżony o gwałt. Mężczyzna złożył wyśnienia

Doktorant tłumaczy się przed rektorem

Następnie doktorant przechodzi do wydarzeń z opisywanej w artykułach nocy nazywając ją "feralną". Odpiera zarzuty studentki nazywając je kłamliwymi. Z jego relacji wynika, że kobieta wyraziła zgodę na stosunek seksualny, a zanim do niego doszło miała mu siedzieć na kolanach i "wyglądać na radosną". Mężczyzna twierdzi również, że kłamstwem jest, by dzień później studentka miała czuć się fatalnie, czego dowodem ma być to, że poszła na spacer i zamieściła "radosne zdjęcie" w mediach społecznościowych. W ostatnich zdaniach listu doktorant ma sugerować, że kobieta mogła zażywać leki których nie należy łączyć z alkoholem.