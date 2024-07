Dodatek za pracę w nocy wzrósł. Ile wynosi?

Ile wyniesie dodatek w najbliższych miesiącach?

Ponieważ w lipcu do przepracowania są 184 godziny, to dodatek za pracę nocnę wynosi 4,67 zł brutto za każdą godzinę przepracowaną w nocy. W sierpniu i wrześniu jest do przepracowania 168 godzin i dodatek wyniesie 5,12 zł brutto.