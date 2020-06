Dodatek do emerytury ZUS. Komu przysługuje?

Kto dostaje dodatek do emerytury ZUS? Komu i w jakiej kwocie przysługuje? Jaki jest dodatek dla seniorów?

Honorowy dodatek do emerytury ZUS dla 100-latków. Ile wynosi?

Osoby, które ukończyły 100. rok życia, mają prawo do dodatku do emerytury ZUS. Wynosi on od 1 marca 2020 roku - 4 294 zł brutto. Dodatek jest wypłacany co miesiąc seniorom, którzy mają więcej niż 100 lat. W 2019 roku wysokość dodatku do emerytury ZUS wynosiła 3 731 zł brutto, dwa lata temu - 3 536 zł. Świadczenie jest wypłacane od 1972 roku. Jest to świadczenie dodatkowe, które 100-latek otrzymuje oprócz normalnej emerytury.

Co trzeba zrobić, by dostać honorowy dodatek do emerytury ZUS?

Osoby, które kończą 100 lat, automatycznie otrzymują honorowy dodatek do emerytury. Emeryci i renciści, którzy nabywają prawa do dodatku, nie muszą składać żadnego wniosku. Jak podaje money.pl, jedynie osoby, które nie miały wcześniej styczności z ZUS, powinny się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Honorowy dodatek do emerytury ZUS dostaje 2,2 tys. osób

Obecnie ZUS wypłaca 2,2 tys. dodatków do emerytury dla 100-latków. Według prognoz ZUS w 2040 roku ma ich być 20,4 tys., natomiast w 2060 - 66,8 tys. Z kolei 2080 roku, jak wynika z obliczeń ZUS, osób powyżej 100. roku życia będzie 124,2 tys.