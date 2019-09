Dobra prostownica fryzjerska czy zwykła z marketu?

Włosy są atrybutem kobiecości. Są także bardzo ważne dla mężczyzn. Aby były piękne i zdrowe, należy o nie dbać – wybierać odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji, regularnie odwiedzać fryzjera oraz posiadać odpowiednie i wysokiej jakości urządzenia do ich stylizacji. Odpowiednio pielęgnowane odwdzięczają się zachwycającym wyglądem. Zawsze zadbane włosy sprawiają, że wygląda się lepiej i schludniej. Niezależnie od tego, czy jest się posiadaczką długich, krótkich czy kręconych włosów – najważniejsza jest odpowiednia pielęgnacja oraz urządzenia do stylizacji, dzięki którym można stworzyć na głowie estetyczną fryzurę.

Podziel się

(Materiały prasowe)

Włosy są atrybutem kobiecości. Są także bardzo ważne dla mężczyzn. Aby były piękne i zdrowe, należy o nie dbać – wybierać odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji, regularnie odwiedzać fryzjera oraz posiadać odpowiednie i wysokiej jakości urządzenia do ich stylizacji. Odpowiednio pielęgnowane odwdzięczają się zachwycającym wyglądem. Zawsze zadbane włosy sprawiają, że wygląda się lepiej i schludniej. Niezależnie od tego, czy jest się posiadaczką długich, krótkich czy kręconych włosów – najważniejsza jest odpowiednia pielęgnacja oraz urządzenia do stylizacji, dzięki którym można stworzyć na głowie estetyczną fryzurę.

Niemal każda kobieta w swojej łazience posiada prostownicę, lokówkę oraz lokówko-suszarkę. Niekiedy zdarza się, że znajdują się wszystkie trzy urządzenia. Bardzo popularnym sprzętem, przy pomocy którego można ujarzmić włosy i sprawić, że będą prezentować się o wiele lepiej, jest prostownica. Na rynku dostępnych jest wiele modeli i rodzajów, często więc wybór może być trudny. Zdecydowanie się na tę jeden konkretny model może przysporzyć wielu kłopotów. Na co zwracać uwagę przy wyborze prostownicy? Jaka jest najlepsza? Gdzie ją kupić? W markecie czy może udać się do sklepu, do którego zagląda mój fryzjer? Która podczas stylizacji nie zniszczy włosów? Na te i wiele innych pytań odpowie Magda - z zawodu fryzjerka pracująca obecnie jako sprzedawca we Fryzomania.pl, gdzie doradza Klientkom w wyborze odpowiedniej prostownicy do ich rodzaju włosów. Jej doświadczenie sprawia, że tysiące Polek może się cieszyć dobrym sprzętem, który daje świetnie efekty i jest dużo bezpieczniejszy dla włosów.

Prostownica z odpowiednią powłoką

Na rynku dostępne są prostownice z różnymi powłokami. Jest to jedna z najważniejszych cech, na którą należy zwrócić uwagę. W zależności od tego, jaką powłokę będzie mieć prostownica, będzie posiadać różne dodatkowe właściwości.

Na rynku dostępne są prostownice z:

Powłoką ceramiczną – prostownice z tymi płytkami są jednymi z najpopularniejszych na rynku. Równomiernie się nagrzewają – jest to bardzo ważne, a włosy podczas prostowania nie ulegały uszkodzeniom.

Powłoką tytanową – zobacz sama, jak perfekcyjnie gładkie są płytki stworzone z tytanu. Bez zbędnych tarć czy szorowania, płytki tytanowe idealnie wyprostują i wygładzają włosy, które są często nazywane jako "niesforne".

Powłoką z dodatkiem turmalinów – są to minerały, które pod wpływem ciepła wytwarzają jony ujemne. Dzięki temu łuski włosów są bardziej domknięte co sprawia, że włosy są jeszcze bardziej gładkie oraz lśniące.

Powłoką diamentową – są to prostownice bardzo trwałe i odporne na zniszczenia. Ich użyteczność może sięgać nawet kilka lat. Gładka powierzchnia sprawia, że włosy są bardzo dobrze wyprostowane, gładkie i lśniące.

Wielkość prostownicy – czy ma znaczenie?

Wielkość prostownicy należy dostosować do długości włosów. U osób posiadających długie i gęste włosy, lepiej sprawdzi się prostownica z długimi i szerokimi płytkami. Dzięki temu za jednym razem zostanie wyprostowana większa ilość włosów i czynność zostanie wykonana szybciej.

Osoby, które mają pasma krótkie lub do ramion, mogą zapatrzyć się w prostownice węższą i krótszą. Podczas pracy będzie ona o wiele bardziej poręczna. Tego typu sprzęt lepiej dotrze także do nasady włosów.

Dodatkowe funkcje i moc prostownicy

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów oraz modeli prostownic. Przy wyborze konkretnego modelu warto zwrócić uwagę na to, czy posiada regulację temperatury. Jest to bardzo ważny element. Dzięki temu można dostosować odpowiednią temperaturę do rodzaju włosów i bez potrzeby ich nie niszczyć.

Wysoka temperatura będzie dobrze sprawdzać się na włosach grubych i gęstych, natomiast włosy cienkie i delikatne będą tolerować temperaturę niższą. Prostownica bez regulacji nie daje możliwości dostosowania odpowiedniej temperatury do rodzaju włosów. Obecnie niemal wszystkie urządzenia dostępne na rynku, które są ze średniej i tej wyższej półki cenowej posiadają nawet kilkustopniową regulację temperatury. Dużo urządzeń posiada także regulację elektroniczną.

Jeśli chodzi o moc prostownicy w głównej mierze dotyczy ona tego, jak szybko urządzenie się nagrzewa i jest gotowe do pracy – oczywiście im większa moc, tym dzieje się to szybciej. Dla porównania – prostownica o mocy 170W nagrzeje się w przeciągu kilkunastu sekund, ta natomiast z mocą 40W będzie nagrzewać się kilka minut. Czas ten, zwłaszcza rano ma duże znaczenie.

Niektóre prostownice dostępne na rynku posiadają funkcję jonizacji. Urządzenie takie lepiej domyka łuski włosa – dzięki temu są one zdrowsze, mniej podatne na złamania i błyszczące. Jonizacja wpływa także bardzo korzystanie na elektryzowanie się pasm.

Chcąc wybrać jedną z najnowszych prostownic, warto zwrócić uwagę na to, czy posiada wyświetlacz LED. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest obrotowa końcówka kabla oraz funkcja automatycznego wyłączania się.

Dobrym pomysłem jest udanie się do sklepu fryzjerskiego gdzie sprzęt do włosów jest stworzony do wielogodzinnej pracy, posiada funkcję m.in. jonizacji, podczerwienie itd. które w rzeczywiście czuć na włosach. Wiele razy miałam do czynienia ze sprzętem marketowym, który na pudełku miał wiele funkcji, które później okazywały się w ogóle nie wyczuwalne! Sprzęt w specjalistycznych sklepach nie jest dużo droższy a zdecydowanie bardziej wart swoich pieniędzy.

Polecane modele prostownic

BaByliss Pro Elipsis 3000 BAB3000EPE 10653 - model, używany głównie przez fryzjerów, trzeba się nauczyć obsługi ponieważ można bardzo łatwo się oparzyć. Efekty prostych włosów oraz loków są zdumiewające!

Materiały prasowe Podziel się

INOAR 12086 Extreme Premium Iron - prostownica, której producentem jest firma Inoar. Stworzyła go aby użytkowniczki mogły w odpowiedni sposób wykonywać keratynowe prostowanie. Podobnie jak keratyna Inoar prostownica okazała się hitem na rynku fryzjerskim.

Materiały prasowe Podziel się

Fox SAMBA 6644 - zdecydowania tańsza prostownica w porównaniu z poprzednimi. Warto o niej wspomnieć ponieważ w niskiej cenie możemy mieć dobrą prostownicę z ruchomymi płytkami i podczerwienią.

Materiały prasowe Podziel się