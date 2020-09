Dinozaury w stolicy!

Ale inwazja nie kończy się na czterech dorosłych osobnikach. Dinozaury strzegą bowiem inkubatora, w środku którego znajduje się ponad dwumetrowe jajo. Z niego właśnie wykluje się młody osobnik. Kiedy dokładnie? Tego można dowiedzieć się na miejscu. Umieszczone w środku inkubatora ekrany pokażą parametry życiowe małego dinozaura i czas pozostały do jego wyklucia. Teraz każdy z nas będzie mógł zobaczyć narodziny dinozaura na własne oczy!

Na żywo z placu Defilad w Warszawie. Narodziny dinozaura!

Co się wykluje na placu Defilad?

Instalacja będzie ogólnodostępna aż do 1 października.

Dziś znów mamy kolejną, niepowtarzalną okazję, by zanurzyć się w zakamarkach Mglistej Wyspy i odkryć ją na nowo. Tym razem za sprawą animowanej serii "Park Jurajski: Obóz kredowy" – rozrywki dla całej rodziny prosto od Netflix. Premiera już dziś, 18-ego września!

Park Jurajski: Obóz Kredowy \| Oficjalny zwiastun \| Netflix

Za produkcję wykonawczą odpowiadają też Frank Marshall oraz wspomniani Steven Spielberg i Colin Trevorrow. Dwaj ostatni wiedzą, jak zaskoczyć widza. Czy w animowanej wersji też im się to uda? Zobaczymy.

Najbardziej znanym jest Jura Park w Krasiejowie. To w tym miejscu odnaleziono szczątki zwierząt nazwanych silezaurami. Oceniono, że ich wiek to ok. 230 mln lat, więc żyły na długo przed tym, zanim prawdziwe dinozaury pojawiły się na Ziemi.