"Die Welt": żebyśmy znowu nie musieli się wstydzić bycia Niemcami

Bez serca

Autor przekonuje, że argument o strachu przed eskalacją, nie pasuje do przypadku Putina, który sam eskaluje konflikt i to tym bardziej, im mniejszy opór napotyka. "Jeśli Ukraina upadnie, to na celownik może zostać wzięty kolejny cel. Kraje bałtyckie, a może nawet Polska". Zdaniem Doepfnera eskalacja konfliktu, do której dojdzie bez zachodniego i niemieckiego wsparcia dla Ukrainy, będzie o wiele bardziej prawdopodobna i niebezpieczna.