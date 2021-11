"Diabeł" nie żyje. W USA wykonano karę śmierci

W małym miasteczku Sherman, w nocy z 14 na 15 maja 2010 roku w domu, gdzie doszło do zbrodni była pasierbica Coxa i jeden z jej młodszych braci. Gdy policjanci przyjechali na miejsce m.in. po to, aby udzielić pomocy postrzelonej kobiecie – Cox wziął dzieci jako zakładników. Policja otoczyła dom i próbowała nakłonić Coxa do wypuszczenia żony i dwójki dzieci. Dopiero po 8 godzinach funkcjonariusze wkroczyli do domu, ale kobieta już nie żyła.