Dera o telefonie Tillersona do prezydenta. "To jest wbrew elementarnym zasadom"

Wiele wskazuje na to, że to prezydent może być winnym dyplomatycznego kryzysu z USA. Jak udało się dowiedzieć Wirtualnej Polsce, nie odebrał telefonu od amerykańskiego sekretarza stanu. Teraz te wersję potwierdza prezydencki minister, Andrzej Dera.

Krótko przed podpisaniem ustawy o IPN do Andrzeja Dudy zadzwonił szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Prezydent odmówił rozmowy. Uznał, że Tillerson to urzędnik zbyt niskiego szczebla - dowiedziała się Wirtualna Polska.

Prezydencki minister był pytany w RadiuZET, czy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji. - Nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby dzwonić do jakiegokolwiek prezydenta w jakimkolwiek państwie - stwierdził Andrzej Dera, potwierdzając tym samym nasze ustalenia.