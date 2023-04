Decydująca data. Szwedzi będą obserwować sytuację z zapartym tchem

Ünal Çeviköz zaznaczył w rozmowie z amerykańskim tygodnikiem, że cała opozycja jest nastawiona "pozytywnie" do ratyfikacji wniosku Szwecji. Najnowsze sondaże wskazują, że na chwilę obecną Kilicdaroglu ma niewielką przewagę nad Erdoganem - informuje "The Guardian". Niezależny dziennikarz Ekim Caglar w rozmowie z "Expressen" zwrócił jednak uwagę na to, że wybory w Turcji mogą być nieuczciwe.