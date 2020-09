Debata w USA. Joe Biden i Donald Trump w ostrym starciu. "Zamkniesz się?"

Zobacz też: Ostra reakcja na słowa Mosbacher dla WP. "Nieuprawniona ingerencja"

- Nigdy nie wykonałbyś takiej pracy, jak my - odpowiadał Trump, odpowiadając i przerywając Bidenowi.

USA. Debata Trump-Biden. Ataki i ostre słowa

- Mając w swej gestii 19 spółek i ogromne zyski, nie zapłacił skarbowi państwa należnych mu miliardów dolarów - zarzucił gospodarzowi Białego Domu kandydat Partii Demokratycznej, przywołując ustalenia dziennika "New York Times" o tym, że Trump w latach 2016-2017 zapłacił 750 dolarów federalnego podatku dochodowego.

Trump stwierdził, że były to "miliony dolarów", ale Biden dalej atakował. - Jesteś najgorszym prezydentem, jakiego kiedykolwiek miała Ameryka - mówił o Trumpie i nazywał go klaunem.

USA. Trump krytykuje Antifę. Biden: to idea, a nie organizacja

- Antifa to radykalna i niebezpieczna grupa - stwierdził podczas kolejnej części prezydenckiej debaty Donald Trump.

Pytano o potępienie białych suprematystów, Trump stwierdził, że przemoc "to nie jest problem prawicy, ale lewicy".

Biden stwierdził, że Antifa to "idea, a nie organizacja". Zarzucił też Trumpowi, że nie chce uspokoić sytuacji związanej z protestami, a wręcz "dolewa oliwy do ognia".

USA. Biden o Trumpie: piesek Putina

Joe Biden podczas debaty mówił również, że Trump "odmawia powiedzenia czegokolwiek Putinowi o nagrodach za głowy amerykańskich żołnierzy". Urzędującego prezydenta nazwał "pieskiem Putina", odnosząc się do doniesień o tym, że Rosja miała opłacać ataki na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie.

Biden mówił też o próbach zniechęcenia Amerykanów do udziału w głosowaniu.

Odnosząc się do wyborów, Trump mówił z kolei, że to "będzie oszustwo, jakiego jeszcze nie widzieliście", a do fałszerstw przyczyni się masowe głosowanie korespondencyjne.