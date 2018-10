Debata kandydatów na prezydenta Krakowa. Wassermann kontra Majchrowski

W kilku miasta wojewódzkich odbyły się debaty kandydatów przed drugą turą wyborów samorządowych. Największym miastem, w którym dojdzie do "dogrywki" jest Kraków. O prezydenturę powalczą tam Małgorzata Wassermann oraz Jacek Majchrowski.

Na uwagę, że wykresy smogowe od lat się nie zmieniają, ale za czyste powietrze wziął się już Mateusz Morawiecki, prezydent parsknął śmiechem i stwierdził, że żadnych pieniędzy na ten cel od niego jeszcze nie widział. - Jego program to kalka, i to gorsza kalka tego, co robimy w mieście od dawna - stwierdził. - Jesteśmy w ciągu trzech lat w stanie doprowadzić do tego, by Kraków oddychał czystym powietrzem - nie odpuszczała kontrkandydatka.