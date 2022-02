Daniel Passent nie żyje

Do tygodnika "Polityka" dołączył w 1959 roku. Publikował felietony poświęcone sprawom politycznym, społecznym, gospodarczym, międzynarodowym, ale i kulturalnym, dzielił się w nich wrażeniami z lektur, wspominał, żegnał przyjaciół. "Tak, to prawda, 'Polityka' jest moim drugim domem. Ponad 60 lat pozostaję w związku, raz formalnym, raz na 'kocią łapę', ale zawsze z 'Polityką'. Na pewno ma to coś wspólnego z potrzebą bezpieczeństwa, jaką odczuwałem po wojnie" – pisał w tekście "Jak odnalazłem korzenie" w listopadzie 2021 r.