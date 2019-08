Dąbrowa Zielona. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. 3 osoby zostały ranne

W jednym z domów jednorodzinnych w Dąbrowie Zielonej na Śląsku eksplodowała butla z gazem. Trzy osoby zostały ranne.

Do eksplozji i towarzyszącego jej niewielkiego pożaru doszło w sobotę w niewielkim jednorodzinnym domu w Dąbrowie Zielonej. Z informacji reporterki TVN24 wynika, że wybuchła butla gazowa.

Ranne zostały trzy osoby: małżeństwo w wieku ponad 80 lat i ich ok. 50-letni syn, który odniósł najcięższe obrażenia.

To prawdopodobnie 50-latek próbował wymienić zużytą butlę gazową na nową. Nie zauważył jednak, że od jakiegoś czasu ulatniał się z niej gaz. Eksplozja była na tyle silna, że ze ściany domu wyleciało okno.

Ranni trafili do szpitali. 50-latka z rozległymi oparzeniami do szpitala w Siemianowicach Śląskich przewieziono śmigłowcem LPR.

Budynek, w którym doszło do eksplozji sprawdził też inspektor nadzoru budowlanego. Wszystko wskazuje na to, że jego konstrukcja nie została naruszona - rodzina będzie mogą do niego wrócić.