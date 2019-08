Człowieko-zwierzę do hodowli narządów. "Łamanie zasad etyki"

Japonia zezwoliła na hodowlę organizmów hybrydowych. Do tej pory zwierzęcy embrion, w który wszczepiono ludzkie komórki, musiał być niszczony po 14 dniach.

Naukowcy już od lat próbują hodować narządy, które byłyby zgodne z ludzkim organizmem. Do tej pory, naukowcy w Japonii byli zobowiązani do niszczenia najpóźniej po 14 dniach rozwoju zwierzęcych embrionów, w które wszczepiono ludzkie komórki. Obecnie zezwolono na to, by ciążę z takimi zarodkami donosić i by na świat przyszły zmodyfikowane organizmy.