Częstochowa. Tir jechał pod prąd, karambol na A1

Potężny karambol na trasie A1 w Częstochowie. Jak informuje RMF FM kierowca ciężarówki jechał pod prąd taranując po drodze inne samochody. Jedna osoba została ranna, odwieziono ją do szpitala. Droga w stronę Warszawy została częściowo zablokowana.

Jak podały służby drogowe, do karambolu doszło na pasach w stronę Warszawy, między skrzyżowaniem tras krajowych nr 1 i 46 a skrzyżowaniem krajowej "jedynki" z ulicą Rakowską. Kierowca tira pomylił zjazdy wyjeżdżając ze stacji benzynowej i ruszył pod prąd.

Według wstępnych szacunków straży pożarnej w wyniku zderzenia rozbito 4 tiry i co najmniej 10 osobówek. Według RMF kierowca ciężarówki prawidłowo wjechał na stację paliwowej, natomiast podczas wyjeżdżania z niej już się pomylił. Zamiast udać się w stronę Warszawy, trafił na trasę prowadzącą do Katowic. Pod prąd miał jechać około 3 kilometry, do momentu aż został zatrzymany.